Mesin Cuci Terbaru AQUA Elektronik Diklaim Lebih Mudah dan Ergonomis

jpnn.com, JAKARTA - Beragam jenis mesin cuci hadir di pasar saat ini, satu di antaranya model bukaan atas (top loading) yang dinilai mudah dan ergonomis.

Memenuhi kebutuhan itu, AQUA Elektronik memperkenalkan mesin cuci terbaru seri AWM12-BSR1L(BU) dengan (kapasitas 12 kg).

Mesin cuci top loading AQUA menggabungkan desain elegan dengan fitur canggih.

Dirancang untuk memberikan pengalaman mencuci yang lebih mudah, higienis, dan efisien, sekaligus menampilkan estetika premium di rumah Anda.

Memiliki sudut melengkung R16, bodi datar dan dudukan yang ringkas menciptakan tampilan rapi dan menyatu.

Mesin cuci AQUA AWM12-BSR1L(BU) dilengkapi fitur self-cleaning technology, yang dapat bekerja secara otomatis untuk membersihkan bagian dalam drum setelah setiap siklus pencucian.

Teknologi membantu menghilangkan kotoran yang tersembunyi dan mencegah pertumbuhan bakteri serta jamur, yang sering menjadi masalah dalam penggunaan mesin cuci konvensional.

”Mesin cuci AQUA AWM12-BSR1L(BU) kami rancang untuk menjawab kebutuhan konsumen akan produk yang tidak hanya andal, tetapi juga memberikan pengalaman mencuci yang lebih bersih, segar, dan mudah."