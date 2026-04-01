menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Produk » Mesin Cuci Terbaru dari AQUA Elektronik, Ada Fitur Steam hingga Baby Care

Mesin Cuci Terbaru dari AQUA Elektronik, Ada Fitur Steam hingga Baby Care

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aqua Elektronik merilis mesin cuci terbaru di Indonesia. Foto: aqua

jpnn.com - Menjawab tren perubahan gaya hidup yang kian dinamis, AQUA Elektronik menghadirkan inovasi terbaru mesin cuci Eco-Wash Series FQW-850900QD.

Produk dirancang bukan sekadar untuk mencuci, tetapi juga memastikan pakaian tetap higienis dan terawat.

Pada model terbarunya, AQUA menyematkan teknologi Steam yang diklaim mampu membantu mengurangi bakteri dan alergen pada pakaian.

Baca Juga:

Hasilnya, cucian tidak hanya tampak bersih, tetapi juga lebih aman digunakan, terutama untuk anak-anak atau pemilik kulit sensitif.

Tak hanya itu, fitur Smart Dual Spray menjadi salah satu andalan.

Sistem semprotan ganda bekerja otomatis untuk membilas residu deterjen dan kotoran yang menempel pada drum maupun pintu mesin.

Baca Juga:

Sementara itu, ABT Treatment (Anti Bacterial Technology) berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri di bagian penting mesin, menjaga kebersihan dari dalam.

Dari sisi perawatan kain, desain Pillow Drum hadir untuk meminimalkan gesekan berlebih selama proses pencucian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI