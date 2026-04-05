Mesin Gol Semen Padang Membara, Persib Dalam Bahaya

jpnn.com - PADANG – Mesin Gol baru Semen Padang Guillermo Fernandez sedang dalam gairah tinggi menjelang timnya menjamu Persib Bandung pada pekan ke-26 Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Minggu (5/4) malam.

“Kami punya banyak waktu menjalani latihan bersama pelatih baru. Kami sudah siap karena akan menjalani laga besar melawan tim yang bagus. Yang pasti, kami akan berjuang keras," kata Guillermo Fernandez.

"Saya sangat siap dan bersemangat untuk menjalani pertandingan,” kata Guillermo Fernandez.

Striker berpostur 181 cm itu memang sedang dalam performa yang bagus. Dialah yang memborong dua gol Semen Padang ke gawang tuan rumah PSBS Biak pada pekan ke-25.

View this post on Instagram A post shared by Semen Padang Football Club (@semenpadangfcid)

Dua gol itu menjadi pemecah kebuntuan setelah sejak bergabung dengan Kabau Sirah di laga pekan ke-18, Guillermo Fernandez belum mampu mencetak gol.

Dia tercatat sudah tampil di enam pertandingan dengan total 540 menit bermain alias selalu dipercaya bermain 90 menit oleh sang pelatih.