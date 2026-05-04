menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Mesin Pencari Ask.com Resmi Menutup Operasinya

Mesin Pencari Ask.com Resmi Menutup Operasinya

Mesin Pencari Ask.com Resmi Menutup Operasinya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mesin pencari Ask.com. Foto: techcrunch

jpnn.com - Layanan mesin pencari Ask.com menutup operasinya setelah tiga dekade hadir di dunia internet.

Keputusan itu menandai berakhirnya perjalanan salah satu pionir mesin pencari yang pernah dikenal luas dengan nama Ask Jeeves.

Ask.com menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari strategi induk usaha IAC untuk mempersempit fokus bisnisnya.

Baca Juga:

“Seiring IAC mempertajam fokusnya, kami memutuskan untuk menghentikan bisnis pencarian, termasuk Ask.com. Setelah 25 tahun menjawab pertanyaan dunia, Ask.com resmi ditutup pada 1 Mei 2026,” tulis keterangan perusahaan.

Ask.com pertama kali meluncur pada 1996 dengan pendekatan yang saat itu tergolong revolusioner.

Alih-alih sekadar menampilkan daftar tautan, platform memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan dengan bahasa percakapan sehari-hari.

Baca Juga:

Konsep yang kini dianggap sebagai cikal bakal interaksi berbasis kecerdasan buatan modern.

Namun, perjalanan Ask.com tak pernah benar-benar mulus. Dalam persaingan mesin pencari global, posisinya kerap terdesak oleh dominasi Google yang terus berkembang pesat.

Layanan mesin pencari Ask.com menutup operasinya setelah tiga dekade hadir di dunia internet.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI