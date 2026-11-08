Mesin Pengolahan Mati, Sampah Menumpuk di Lapangan Tegalega Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Tumpukan sampah terlihat di sudut Taman Tegalega, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Sampah yang menumpuk itu membuat ruang publik ini menjadi kumuh.

Sampah tersebut terdiri dari berbagai jenis limbah, seperti plastik, sayuran, makanan, hingga kayu. Tinggi gunungan sampah itu sekitar tiga meter dengan diameter kurang lebih 8-10 meter.

Berdasarkan penuturan petugas kebersihan setempat, Heri Gunawan (40), aktivitas ini telah dilakukan sejak dua bulan yang lalu. Dia tidak tahu pasti alasan sampah di buang di sudut taman.

"Kalau saya mah, pekerja. Ya suruh di sini, di sini. Suruh di sana, di sana. Ada lah dua bulanan," kata Heri saat ditemui di lokasi, Minggu (8/11/2026).

Menurutnya, penumpukan sampah tersebut terjadi karena mesin pengolahan sampah yang berada di dalam kawasan Taman Tegalega sudah tidak beroperasi. Padahal, sebelumnya sampah yang datang langsung diolah sehingga tidak perlu menumpuk di area taman.

"Diolah, jadi enggak ada cara disimpan, langsung diolah. Datang satu truk, olah. Habis, datang lagi gitu. Jadi produk. Gara-gara ini mati, ini saja numpuk," ujarnya.

Heri menyebut mesin pengolahan sampah tersebut terakhir beroperasi pada 1 Januari 2026. Sejak saat itu, sampah yang masuk terpaksa ditampung sementara di sudut taman hingga menunggu proses pengangkutan.

Menurutnya, sampah biasanya datang sekitar tiga kali dalam sepekan. Namun, dirinya tidak mengetahui secara pasti sampah tersebut berasal dari wilayah mana karena tidak terlibat dalam pengaturan pengangkutan.