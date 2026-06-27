Mesin Turbo dan Sensasi Berkendara yang Ditawarkan Mitsubishi Destinator

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah persaingan SUV tujuh penumpang yang semakin ramai, Mitsubishi Destinator mencoba tampil beda lewat perpaduan performa dan kenyamanan berkendara.

Salah satu modal utamanya ialah mesin turbo 1.500 cc yang dirancang mampu menghadirkan tenaga besar, tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar.

SUV yang hadir dalam tiga varian, yakni GLS, Exceed, dan Ultimate itu mengusung mesin berkode 4B40 MIVEC dengan water-cooled intercooler.

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Jantung pacu tersebut mampu menyemburkan tenaga hingga 163 PS dan torsi 250 Nm, sehingga menawarkan karakter berkendara yang responsif.

Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia Rifat Sungkar mengatakan pengguna tidak perlu memaksa mesin turbo bekerja terlalu keras dengan gaya mengemudi agresif.

"Makin panas mesinnya, makin besar tenaga yang dihabiskan. Jadi, walaupun mesinnya turbo tidak perlu geber-geber karena itu membuat turbo bekerja ekstra," ujar Rifat dalam keterangan resmi, Sabtu (27/6).

Menurut dia, sistem pada mesin telah diatur agar mampu menghasilkan performa optimal tanpa harus terus dipacu.

Dengan begitu, pengendara tetap bisa menikmati tenaga yang melimpah sekaligus menjaga efisiensi dan durabilitas mesin.