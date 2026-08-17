Mesir & AS Desak Pelaksanaan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

jpnn.com - BEIRUT - Kantor Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Minggu (16/8), menyatakan bahwa Mesir dan Amerika Serikat mendesak pihak-pihak yang bertikai di Jalur Gaza memenuhi seluruh ketentuan perjanjian gencatan senjata. Hal itu penting dilakukan demi menjaga stabilitas kawasan.

Sebelumnya, Presiden Sisi bertemu dengan Utusan Khusus AS Jared Kushner di Kota El-Alamein, Mesir, pada hari yang sama. Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan Kepala Badan Intelijen Mesir Hassan Rashad.

"Penekanan diberikan pada perlunya semua pihak memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian penghentian perang di Jalur Gaza, yang dicapai dalam KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh pada Oktober 2025," kata kantor tersebut dalam sebuah pernyataan seusai pembicaraan.

Sisi juga menekankan pentingnya penyelesaian krisis di Timur Tengah, serta penguatan keamanan regional dan internasional.

Sementara itu, Kushner menyampaikan salam dari Presiden AS Donald Trump kepada Sisi dan menegaskan pentingnya koordinasi antara Kairo dan Washington. Kushner menambahkan bahwa Mesir tetap menjadi mitra utama AS di Timur Tengah.

Pada 9 Oktober 2025, Israel dan Hamas, melalui mediasi Mesir, Qatar, AS, dan Turkiye, sepakat melaksanakan tahap pertama rencana perdamaian yang diajukan Trump. Keesokan harinya, gencatan senjata mulai berlaku di Gaza.

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Sesuai dengan perjanjian tersebut, pasukan Israel mundur ke garis yang disebut sebagai "Garis Kuning", namun tetap mempertahankan kendali atas lebih dari 50 persen wilayah kantong Palestina itu.

Pada akhir Juli, Dewan Perdamaian mengumumkan kesediaan Hamas untuk menyetujui peta jalan pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya dari perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.