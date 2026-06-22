menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Mesir Ukir Kemenangan Perdana di Piala Dunia, Mo Salah: Ini Luar Biasa, Pencapaian Besar

Mesir Ukir Kemenangan Perdana di Piala Dunia, Mo Salah: Ini Luar Biasa, Pencapaian Besar

Mesir Ukir Kemenangan Perdana di Piala Dunia, Mo Salah: Ini Luar Biasa, Pencapaian Besar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyerang Mesir Mohamed Salah merayakan gol kedua timnya pada pertandingan Grup G Piala Dunia FIFA 2026 melawan Selandia Baru di BC Place Vancouver, Kanada, 21 Juni 2026. (Foto: Fran Santiago / Getty Images North America/Getty Images via AFP)

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Mesir meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026.

Mesir menaklukkan Selandia Baru 3-1 pada laga kedua Grup G Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place Vancouver, Kanada, Senin.

Dalam laga kedua Grup G itu, penyerang Mesir Mohamed Salah mencetak satu gol pada menit ke-67 dan satu assist untuk Mahmoud Trezeguet pada ke-82.

Baca Juga:

Satu gol lainnya dicetak oleh Mostafa Ziko pada menit ke-58.

Tiga gol The Pharaohs ini membalikkan keadaan setelah mereka tertinggal 0-1 dari aksi Fin Surman pada menit ke-15.

Mohamed Salah mengaku senang mengantarkan negaranya memetik kemenangan perdana dalam putaran final Piala Dunia.

Baca Juga:

Sebelum 2026, Mesir telah mengikuti tiga Piala Dunia, namun tak pernah menang.

Prestasi terbaiknya adalah imbang dua kali pada edisi 1990 di Italia.

Mohamed Salah atau Mo Salah sangat bangga mengantarkan Mesir memetik kemenangan perdana di putaran final Piala Dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI