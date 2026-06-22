Mesir Ukir Kemenangan Perdana di Piala Dunia, Mo Salah: Ini Luar Biasa, Pencapaian Besar

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Mesir meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026.

Mesir menaklukkan Selandia Baru 3-1 pada laga kedua Grup G Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place Vancouver, Kanada, Senin.

Dalam laga kedua Grup G itu, penyerang Mesir Mohamed Salah mencetak satu gol pada menit ke-67 dan satu assist untuk Mahmoud Trezeguet pada ke-82.

Satu gol lainnya dicetak oleh Mostafa Ziko pada menit ke-58.

Tiga gol The Pharaohs ini membalikkan keadaan setelah mereka tertinggal 0-1 dari aksi Fin Surman pada menit ke-15.

Mohamed Salah mengaku senang mengantarkan negaranya memetik kemenangan perdana dalam putaran final Piala Dunia.

Sebelum 2026, Mesir telah mengikuti tiga Piala Dunia, namun tak pernah menang.

Prestasi terbaiknya adalah imbang dua kali pada edisi 1990 di Italia.