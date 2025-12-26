Mesir vs Afrika Selatan, Hugo Broos Janji Buat Lawan dalam Situasi Sulit
jpnn.com - JAKARTA - Laga Mesir vs Afrika Selatan pada Grup B Piala Afrika 2025 akan tersaji di Stadion Ardar, Maroko, Jumat (26/12), pukul 22.00 WIB.
Laga Mesir melawan Afrika Selatan menjadi penentu persaingan di Grup B, mengingat kedua tim sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan.
Pelatih Tim Nasional Afrika Selatan Hugo Broos mengatakan bahwa timnya tidak hanya fokus untuk menghentikan Mohamed Salah dan Lag saja saat menghadapi Mesir nanti.
"Kami tidak fokus pada siapa pun. Yang terpenting adalah tim," ujar Broos seperti dikutip ESPN pada Jumat (26/12).
“Kami semua tahu betapa hebatnya Salah, betapa bagusnya Marmoush, juga Trezeguet dan pemain lainnya. Mereka adalah tim yang sangat kuat. Mengapa kami harus fokus pada satu pemain? Kami harus siap mengalahkan timnya, bukan individunya,” lanjut Hugo Broos.
Adapun Mesir membuka kiprah mereka di AFCON dengan kemenangan 2-1 atas Zimbabwe pada 23 Desember.
Omar Marmoush, penyerang Manchester City, mencetak gol penyeimbang sebelum bintang Liverpool, Mohamed Salah memastikan kemenangan The Pharaohs.
Afrika Selatan juga meraih kemenangan 2-1 pada laga perdana Grup B.
Mesir vs Afrika Selatan, Hugo Broos berjanji akan membuat lawan dalam situasi sulit.
