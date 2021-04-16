Meski Berpisah dengan Tengku Dewi, Andrew Andika Tetap Rutin Bertemu Anak

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Andrew Andika mengaku masih menjalin komunikasi baik dengan mantan istrinya, Tengku Dewi, demi buah hati mereka.

Meski telah menempuh jalan masing-masing dengan sang mantan istri, komunikasi di antara keduanya tetap terjalin dengan baik demi kepentingan buah hati tercinta.

"Masih, masih, masih komunikasi dengan baik kok sama mantan. Karena mau enggak mau lah, ya, karena ada anak, kan, begitu," ujar Andrew Andika di kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/9).

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Aktor 39 tahun itu bahkan memiliki waktu rutin untuk bertemu dengan kedua buah hatinya.

Dia selalu memastikan akhir pekannya untuk menghabiskan waktu bersama anak-anaknya.

"Jadi, dibagi begitu. Nah, ini juga mau ketemu anak-anak. Biasanya kalau Sabtu-Minggu saya ketemu sama anak-anak, kan, anak-anak dekat, kan, di Cibubur. Jadi, ini sekalian mau ketemu sama anak-anak begitu," kata Andrew Andika.

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Terkait kegiatan saat bersama anak-anak, dia tidak pernah mematok kegiatan khusus.

Baginya, esensi dari kebersamaan adalah kualitas waktu yang dihabiskan bersama, baik dengan sekadar bersantai di rumah maupun bepergian keluar.