menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Meski Capek, Dokter Kamelia Tidak Menyesal Dampingi Ammar Zoni

Meski Capek, Dokter Kamelia Tidak Menyesal Dampingi Ammar Zoni

Meski Capek, Dokter Kamelia Tidak Menyesal Dampingi Ammar Zoni
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktor Ammar Zoni saat memeluk kekasihnya, Dokter Kamelia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengakui dirinya sempat capek mendampingi kekasihnya, Ammar Zoni menjalani proses hukum.

Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

"Ya capek lah, seumur hidup pengalaman pertama kali," kata Dokter Kamelia.

Baca Juga:

Meski demikian, Dokter Kamelia tidak pernah menyesal mendampingi Ammar Zoni yang kembali terjerat kasus narkoba.

Menurutnya, ini bukan hanya sebatas soal asmara, tetapi rasa kemanusiaan untuk menolong seseorang.

"Enggak (menyesal), bukan masalah hati lagi, tetapi moral dan kemanusiaan. Aku benar-benar tahu kejadiannya, jadi aku harus meluruskan ini," jelas perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu.

Baca Juga:

Dokter Kamelia memastikan bakal terus berusaha mendampingi Ammar Zoni hingga proses sidang selesai.

Dia belum mau memikirkan terlalu jauh soal kemungkinan melangkah ke jenjang pernikahan dengan Ammar Zoni.

Dokter Kamelia mengakui dirinya sempat capek mendampingi kekasihnya, Ammar Zoni menjalani proses hukum.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI