jpnn.com, BANTEN - Naomi Kharisma Putri, siswa SMPK 3 PENABUR, menorehkan prestasi di cabang olahraga gimnastik pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten 2026.

Dia meraih tiga medali, yakni perak kategori Palang Bertingkat serta perunggu kategori Serba Bisa dan Beregu Putri.

Ketertarikan Naomi terhadap gimnastik bermula pada 2020 ketika dia mulai mencoba olahraga tersebut. Keseriusannya semakin tumbuh setelah mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang gimnastik pada 2023 saat masih duduk di kelas 4 SD.

Menurutnya, olahraga ini tidak hanya mengasah kemampuan fisik, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan.

“Lewat gimnastik, banyak pelajaran positif yang kudapat, aku semakin bertanggung jawab, pantang menyerah, serta dapat membagi waktu dengan bijak antara latihan dan menyelesaikan tugas sekolah,” ujar Naomi.

Untuk menghadapi PORPROV VII Banten 2026, Naomi menjalani persiapan selama satu tahun dengan meningkatkan intensitas latihan dua bulan sebelum pertandingan.

Dia berlatih gerakan akrobatik, menjaga kebugaran fisik melalui olahraga di sekolah dan rumah, serta mempersiapkan mental. Di tengah jadwal latihan, dia tetap menyelesaikan kewajiban akademik dengan menyusun jadwal harian dan mingguan serta menentukan prioritas tugas.

“Sekolah juga membantuku dalam hal ini dengan memberikan dispensasi ketika ada latihan intensif seharian, apalagi jelang pertandingan,” ungkap Naomi.