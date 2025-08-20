menu
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Meski Dalam Kondisi Sakit, Mpok Alpa Selalu Berusaha Menghibur

Marshel Widianto dan Mpok Alpa. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Marshel Widianto mengenang kepribadian rekan kerjanya, Mpok Alpa yang baru berpulang.

Dia mengatakan bahwa pemilik nama asli Nina Carolina itu merupakan pribadi yang sangat kuat.

"Sakitnya itu sebelum dia hamil, bayangkan beratnya dia, ketika sakit, terus hamil, terus ditipu sama teman dekatnya, manajernya, dan dia harus menghibur orang lain. Mpok Alpa itu kuatnya minta ampun," kata Marshel Widianto saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV, Selasa (19/8).

Komika asal Tanjung Priok itu menyebut Mpok Alpa selalu menyembunyikan sakit yang diderita dari sepengatahuan rekan kerja.

Menurut Marshel Widianto, hal tersebut sengaja dilakukan Mpok Alpa karena tidak mau dikasihani ketika syuting.

"Dia enggak pernah mengeluh sakit," jelas suami Cesen eks JKT48 itu.

Selain itu, Marshel Widianto menilai Mpok Alpa selalu profesional selama bekerja.

Meski dalam kondisi sakit, Mpok Alpa bahkan tetap menghibur di depan kamera.

