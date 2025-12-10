Meski Hamil, Lesti Kejora Terjun Langsung Salurkan Bantuan ke Korban Banjir Sumut

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar menyalurkan donasi secara langsung untuk korban banjir di Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Pasangan selebritas tersebut menyalurkan bantuan tersebut ke wilayah Stabat, Langkat, Sumatera Utara.

Pedangdut 26 tahun itu mendatangi wilayah terdampak banjir dalam kondisi sedang hamil.

Lesti mengaku dirinya memang yang ingin terjun langsung ke lokaai terdampak bencana dan menyalurkan bantuan.

"Karena aku pun, aku juga yang mau. Awalnya malah Kakak doang, cuman aku pengin tahu di sana tuh kondisinya bagaimana," ujar Lesti Kejora di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/12).

Istri Rizky Billar itu pun tak merasa keberatan menyampaikan bantuan tersebut secara langsung.

Terlebih, Lesti mengaku juga pernah merasakan tinggal di posko pengungsian.

"Aku pernah ngerasain ada di posisinya mereka, tidur di posko, enggak tidur di rumah, ngungsi," tuturnya.