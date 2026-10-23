Meski IHSG Merangkak Naik, Rupiah Sore Ini Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - Analis mata uang sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuabi menilai pelemahan rupiah Jumat sore (23/10) dipengaruhi data klaim pengangguran awal AS lebih baik dari perkiraan.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan, bergerak melemah 20 poin atau 0,11 persen menjadi Rp18.080 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.060 per USD.

“Data klaim pengangguran awal AS untuk pekan yang berakhir pada 17 Oktober tercatat lebih baik dari perkiraan, yakni sebesar 194 ribu,” ucap Ibrahim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Menurut Ibrahim, angka tersebut yang berada di bawah estimasi maupun angka sebelumnya sebesar 200 ribu sekaligus mencapai level terendah dalam hampir 57 tahun terakhir.

Sentimen lainnya berasal dari kekhawatiran akan adanya gangguan lebih lanjut pada pasokan energi menyusul serangan kelompok Ansarullah Yaman (Houthi) terhadap Arab Saudi.

Saudi Aramco pada hari Kamis (22/10) memerintahkan evakuasi kantor pusatnya di Dhahran, yang terletak di kawasan Teluk dekat Bahrain, seiring dengan meningkatnya pertempuran antara eksportir minyak mentah terbesar di dunia tersebut dan kelompok Ansarullah yang berbasis di Yaman.

“Bentrokan antara kelompok Houthi dan koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional terus berkecamuk sejak kelompok Houthi bergerak maju menuju Bab el-Mandeb, sebuah jalur pelayaran strategis di mulut Laut Merah,” ujar Ibrahim.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah ke level Rp18.069 per USD dari sebelumnya Rp18.047 per USD.(era/antara/jpnn)



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