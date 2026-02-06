Meski Jetour T2 Terbakar di Tol, Manajemen Optimistis Mobilnya Masih Diminati

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Jetour Sales Indonesia mengatakan SUV boxy T2 masih diminati oleh konsumen meskipun mengalami insiden terbakar seusai terlibat kecelakaan di KM 31 Tol Jagorawi beberapa waktu lalu.

Diketahui, Jetour T2 terbakar di salah satu ruas tol Jagorawi KM31 arah Jakarta, Minggu (1/2) malam. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, mobil sport utility vehicle (SUV) bergaya boxy itu ditabrak dari belakang oleh BMW membuat Jetour T2 itu terpental hingga kehilangan kendali.

"Kalau dari kami animo tidak berkurang. Animo secara nasional juga. Jadi, kami optimistis Jetour T2 masih diminati," ungkap Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah saat ditemui di IIMS 2026, Kamis (5/2).

Menurut dia, Jetour selalu menghadirkan produk yang mengutamakan standar fitur mumpuni, terlebih saat sudah dijual kepada publik.

"Karena setiap Jetour melakukan produk selalu komitmen terhadap keselamatan. Itu elemen yang paling penting pada setiap produk pastikan produk yang diproduksi Jetour Indonesia sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan di Indonesia hingga global," ungkapnya.

Pada pameran tersebut, Jetour menghadirkan kesempatan terakhir bagi konsumen untuk memiliki T2 dengan harga spesial Rp 568 juta.

Baca Juga: Jetour Dipastikan Boyong T2 PHEV ke Indonesia Tahun Ini

Michael Budihardja, Sales Director PT Jetour Sales Indonesia mengatakan pihaknya bersyukur melihat antusiasme yang sangat positif terhadap Jetour T2.

"Melalui harga eksklusif kami perpanjang hingga periode IIMS 2026, kami berharap momentum ini dapat semakin memperluas antusiasme pasar dan memperkuat kehadiran Jetour di Indonesia,” ungkap Michael.