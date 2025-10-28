Meski Menang Lawan Persis, Persib Akan Kirim Surat Protes Soal Ini

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menang atas Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam.

Meski menang 2-0, pihak Persib mengungkap kekecewaan terhadap performa wasit.

Persib bahkan berencana mengajukan surat protes kepada operator I-League atas kinerja wasit Rio Permana Putra.

Baca Juga: Pelatih Kecewa Banget Persis Kalah dari Persib Bandung

Beberapa keputusan yang diambil Rio dinilai asal-asal dan merugikan tim Persib.

Pertama, wasit Rio memberikan kartu merah kepada pencetak gol pertama Persib, Luciano ‘Lucho’ Guaycochea, melalui pengecekan Video Assistant Referee (VAR) karena melakukan pelanggaran berat pada pemain Persis, Kodai Tanaka.

Tuan rumah akhirnya harus bermain dengan 10 menit sejak menit ke-27.

Kedua, wasit menganulir gol kedua Persib yang dicetak Ramon Tanque menit 45, tanpa review melalui VAR. Rio menilai gol tersebut tidak sah karena Ramon lebih dahulu terkena handsball.

Wasit Rio juga hanya memberikan kartu kuning kepada pemain Persis Kodai Tanaka, ketika melakukan pelanggaran berat pada Federico Barba.