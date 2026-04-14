Meski Moskow Dingin, Prabowo Tetap hangat

jpnn.com - MOSKOW - Presiden Prabowo Subianto mengantongi sejumlah harapan dari para mahasiswa Indonesia dan alumni kampus Rusia di Moskow.

Prabowo bertemu dengan mereka di sela pertemuan dengan Presiden Rusia Vladiir Putin.

Sellita, salah satu alumnus kampus di Moskow yang saat ini berkarier sebagai akademisi, berharap kunjungan Prabowo ke Rusia makin memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Rusia, khususnya di bidang pendidikan.

"Saya berharap kerja sama Indonesia-Rusia di bidang pendidikan tidak hanya berfokus pada mahasiswa, tetapi juga mencakup para akademisi dan ahli yang memiliki ketertarikan untuk melakukan riset lebih lanjut di Rusia, khususnya di Moskow," kata Sellita selepas acara penyambutan Presiden Prabowo di Moskow, Senin (13/4).

Sellita, yang lulus dari Higher School of Economics (HSE) Moscow pada 2020, itu juga berharap ke depan makin banyak mahasiswa Indonesia yang mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan di Rusia.

"Saya juga berharap adanya peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Rusia agar mendapatkan kesempatan yang sama seperti para alumni sebelumnya maupun pelajar Indonesia yang saat ini sedang belajar di Rusia," katanya.

Pada kesempatan sama, Sellita juga terkesan dengan sosok Presiden Prabowo yang dinilai hangat dan bersahaja.

"Bapak Presiden RI Prabowo Subianto sangat kalem. Meskipun kondisi Moskow saat ini cukup dingin, beliau tetap hangat saat menyambut kami. Kami juga sangat senang dapat menyambut beliau di Moskow," ujarnya.