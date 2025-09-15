menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Meski MU Kalah Lagi, Ruben Amorim Tidak Akan Ubah Filosopi Permainan

Meski MU Kalah Lagi, Ruben Amorim Tidak Akan Ubah Filosopi Permainan

Meski MU Kalah Lagi, Ruben Amorim Tidak Akan Ubah Filosopi Permainan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ruben Amorim. ANTARA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

jpnn.com - JAKARTA - Manchester United kembali menelan kekalahan di Liga Inggris musim ini.

Terbaru, MU dihajar 0-3 oleh Manchester City di Etihad Stadium, Minggu (14/9) malam WIB.

Kekalahan dari rival sekota ini memperpanjang tren negatif skuad asuhan Ruben Amorim.

Baca Juga:

Meski timnya kembali menelan kekalahan, Ruben Amorim menyatakan tidak akan mengubah filosofi permainannya.

Meski mendapat kritik keras dari berbagai pihak, Amorim tetap yakin dengan pendekatannya.

"Ketika saya ingin mengubah filosofi saya, saya akan berubah. Jika tidak, Anda harus mengubah orangnya," kata Amorim, dikutip dari Metro.

Baca Juga:

“Kami akan membicarakannya setiap laga saat kalah. Saya tidak percaya pada itu, pada sistem, atau apa pun. Saya percaya pada cara saya dan akan bermain dengan cara saya sampai saya ingin berubah," lanjutnya.

Sejak menukangi MU, Amorim hanya mampu meraih delapan kemenangan, tujuh imbang, dan 16 kekalahan dari 31 pertandingan Liga Inggris.

MU dihajar 0-3 oleh Manchester City di Etihad Stadium pada lanjutan Liga Inggris. Ruben Amorim tidak akan mengubah filosopi permainan meski timnya kalah lagi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI