Meski MU Kalah Lagi, Ruben Amorim Tidak Akan Ubah Filosopi Permainan
jpnn.com - JAKARTA - Manchester United kembali menelan kekalahan di Liga Inggris musim ini.
Terbaru, MU dihajar 0-3 oleh Manchester City di Etihad Stadium, Minggu (14/9) malam WIB.
Kekalahan dari rival sekota ini memperpanjang tren negatif skuad asuhan Ruben Amorim.
Meski timnya kembali menelan kekalahan, Ruben Amorim menyatakan tidak akan mengubah filosofi permainannya.
Meski mendapat kritik keras dari berbagai pihak, Amorim tetap yakin dengan pendekatannya.
"Ketika saya ingin mengubah filosofi saya, saya akan berubah. Jika tidak, Anda harus mengubah orangnya," kata Amorim, dikutip dari Metro.
“Kami akan membicarakannya setiap laga saat kalah. Saya tidak percaya pada itu, pada sistem, atau apa pun. Saya percaya pada cara saya dan akan bermain dengan cara saya sampai saya ingin berubah," lanjutnya.
Sejak menukangi MU, Amorim hanya mampu meraih delapan kemenangan, tujuh imbang, dan 16 kekalahan dari 31 pertandingan Liga Inggris.
MU dihajar 0-3 oleh Manchester City di Etihad Stadium pada lanjutan Liga Inggris. Ruben Amorim tidak akan mengubah filosopi permainan meski timnya kalah lagi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Arsenal Menang 3-0 atas Nottingham Forest, Zubimendi Cetak 2 Gol, Arteta Beri Pujian
- Chelsea vs Brentford: Gol Carvalho Buyarkan Kemenangan The Blues
- Manchester United Resmi Pinjamkan Andre Onana ke Trabzonspor
- Demi Manchester City, Donnarumma Siap Mengubah Gaya Bermain
- Gabung Real Betis, Antony Menangis Haru Tinggalkan MU
- Daftar Lengkap Transfer Deadline Day 2025, Liga Inggris Rp66 Triliun