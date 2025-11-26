menu
Mesra di Pantai, Olla Ramlan Dikabarkan Pacaran dengan Aktor Muda Ini

Olla Ramlan dan Tristan Molina. Foto: Instagram/ollaramlan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Olla Ramlan dikabarkan sudah memiliki kekasih atau pacar baru.

Dia digosipkan menjalin hubungan asmara dengan aktor muda, Tristan Molina.

Kabar tersebut beredar setelah Olla Ramlan mengunggah momen kebersamaan melalui akun miliknya di Instagram.

Salah satu foto yang diunggah yakni ketika keduanya merayakan ulang tahun di Gili Meno, Nusa Tenggara Barat.

Selain makan malam bersama, Olla Ramlan dan Tristan Molina tampak berdiri mesra di pantai.

"Birthday dinner," tulis Olla Ramlan.

Selain itu, perempuan berusia 45 tahun tersebut juga memperlihatkan video tengah berenang di laut besama Tristan Molina.

Lagi-lagi Olla Ramlan terlihat mesra dengan aktor berusia 20 tahun tersebut.

