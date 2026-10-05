Messi dari Tailan Tak Gentar Menghadapi 67 Ribu Suporter Indonesia di Final FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com, JAKARTA - Tailan tak gentar menghadapi Timnas Indonesia yang akan main di hadapan 67 ribu penggemar pada final FIFA ASEAN Cup 2026.

Pemain Tailan Chanathip Songkrasin menilai rekan-rekannya sudah siap dengan tekanan yang akan diberikan penggemar saat pertandingan.

Pesepak bola kelahiran 5 Oktober 1993 itu menilai persiapan timnya sudah matang sehingga diharapkan tidak gentar dan tidak terpengaruh dengan tekanan dari suporter tuan rumah.

“Akan ada banyak suporter Indonesia yang datang memberikan dukungan di stadion. Saya percaya semua pemain akan memiliki kesiapan lebih dari 100 persen,” ujar pria berjuluk Messi Jay itu.

“Melihat situasi dan atmosfer yang ada, kami semua siap bermain untuk laga besok.”

Tailan melangkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 seusai menjadi juara Grup B.

Skuad asuhan Anthony Hudson itu tercatat mengoleksi enam angka dari tiga laga seusai menang melawan Pakistan (4-0) dan Vietnam (2-0).

Tailan sangat siap menatap partai puncak seusai di laga terakhir fase grup melakukan rotasi pemain hingga sembilan pemain melawan Filipina (1-2).