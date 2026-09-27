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Messi Pensiun, Cristian Romero Pilihan Tepat Jadi Kapten Timnas Argentina

Messi Pensiun, Cristian Romero Pilihan Tepat Jadi Kapten Timnas Argentina
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Pesepak bola Timnas Argentina Cristian Gabriel Romero (kanan) berpelukan dengan rekannya Leandro Daniel Paredes usai mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia saat pertandingan FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/6/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

jpnn.com - JAKARTA - Kapten Timnas Argentina berganti setelah pensiunnya Lionel Messi.

Cristian Romero dipastikan menjadi kapten Timnas Argentina setelah Lionel Messi pensiun dari sepak bola internasional.

Keputusan tersebut dikonfirmasi oleh Pelatih Argentina Lionel Scaloni. Dia menyebut bek berusia 28 tahun itu akan meneruskan peran Messi.

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"Kaptennya adalah Cuti (Cristian Romero). Dia sudah menjadi kapten ketiga setelah Leo dan Ota (Nicolas Otamendi)," kata Scaloni yang dilansir Tribuna pada Sabtu (25/9).

La Albiceleste akan menjalani rangkaian laga persahabatan melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin.

Menurut Scaloni, Romero merupakan pilihan yang tepat meski Argentina memiliki sejumlah pemain lain yang juga berpengalaman mengenakan ban kapten.

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"Ada Emiliano (Martinez) yang juga bisa mengenakan ban kapten. Rodrigo (De Paul), yang tidak akan bermain dalam dua pertandingan ini, juga bisa. Lautaro (Martinez) juga bisa. Cuti adalah pilihan yang tepat," ujar Scaloni.

Romero sebelumnya sudah beberapa kali dipercaya menjadi kapten Argentina. Kesempatan pertamanya datang saat Argentina menang 1-0 atas Chile dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2025.

Cristian Romero dipastikan menjadi kapten Timnas Argentina setelah Lionel Messi pensiun dari sepak bola internasional.

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