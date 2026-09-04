Messi Pensiun dari Timnas Argentina, AFA Beri Penghormatan Khusus

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola dunia Lionel Messi memutuskan pensiun dari Tim Nasional Argentina. Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) berencana memberikan penghormatan kepada Lionel Messi saat seluruh pertandingan Liga Argentina akhir pekan ini berlangsung.

"Asosiasi Sepak Bola Argentina memutuskan bahwa sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas karier Lionel Messi bersama Tim Nasional Argentina, wasit akan menghentikan pertandingan pada menit ke-10 dalam seluruh laga," demikian pernyataan AFA seperti dikutip The Athletic pada Kamis (3/9). "Kami menantikan kehadiran Anda di lapangan. Bergabunglah bersama kami dalam penghormatan ini."

Messi yang identik dengan nomor punggung 10 bersama Timnas Argentina mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, Senin (31/8). Laga terakhirnya bersama La Albiceleste adalah final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol pada Juli lalu.

La Pulga menutup karier internasional dengan status sebagai pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Argentina, yakni 207 kali. Messi juga menjadi pencetak gol terbanyak La Albiceleste dengan koleksi 125.

Keputusan pensiun kali ini bukan yang pertama bagi Messi. Dia sempat mengumumkan mundur dari timnas pada 2016 setelah Argentina dikalahkan Chile pada final Copa America.

Saat itu, Messi gagal mengeksekusi penalti dalam drama adu penalti. Kekalahan tersebut menjadi final keempat yang gagal dimenangi Argentina dalam sembilan tahun.

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Messi kemudian membatalkan keputusannya dan melanjutkan perjuangan bersama Argentina. Dia akhirnya membawa negaranya dua kali menjuarai Copa America dan Piala Dunia 2022 di Qatar.

Messi menjalani debut internasional pada 2005 ketika masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-63 saat Argentina menang 2-1 atas Hungaria. Dia kemudian berkembang menjadi pemain paling berpengaruh dalam sejarah Timnas Argentina.