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Meta AI Hadir di Layanan DM Threads

Meta AI Hadir di Layanan DM Threads
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Ilustrasi Threads. Foto: antara

jpnn.com, JAKARTA - Interaksi dengan kecerdasan buatan kini makin privat. Meta memboyong asisten digitalnya, Meta AI, ke dalam fitur pesan langsung alias Direct Message (DM) di platform Threads.

Langkah itu diambil Meta setelah mendengarkan curhat komunitas penggunanya.

Banyak dari mereka yang ingin mengobrol atau "diskusi" dengan kecerdasan buatan tanpa harus mengumbar isi percakapan ke ruang publik.

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Lewat fitur anyar, ruang percakapan personal bakal terasa lebih personal dan fleksibel.

Pengguna bisa langsung melempar unggahan, gambar, tautan, hingga video dari lini masa Threads ke obrolan satu lawan satu dengan Meta AI.

Dari sana, pengguna bisa bertanya lebih lanjut atau membedah suatu topik tanpa distraksi.

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Kehadiran Meta AI di DM Threads sebenarnya melengkapi ekosistem Meta.

Sebelumnya, fitur asisten AI privat ini sudah lebih dulu menyapa pengguna di WhatsApp, Instagram, dan Facebook.

Interaksi dengan kecerdasan buatan kini makin privat. Meta memboyong Meta AI ke dalam fitur pesan langsung alias Direct Message (DM) di Threads

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