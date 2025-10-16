Meta Membatasi Remaja di Instagram: Tak Bisa Lihat OnlyFans atau Toko Minuman Keras

jpnn.com, JAKARTA - Instagram sepertinya benar-benar ingin membuat dunia maya remaja jadi tempat yang lebih “aman.”

Platform milik Meta itu kini sedang menguji sistem baru yang akan membatasi apa saja yang bisa dilihat oleh pengguna di bawah 18 tahun—layaknya label “PG-13” di film.

Artinya, akun-akun remaja nantinya hanya akan menampilkan konten yang sesuai usia.

Segala hal berbau ketelanjangan, pose sugestif, atau konten bernada seksual akan otomatis disaring.

Begitu juga dengan rekomendasi yang mengandung bahasa kasar atau aksi berisiko.

“Seperti menonton film PG-13, kadang ada sedikit bahasa kasar atau adegan sugestif, tetapi kami berusaha menjaga agar itu seminimal mungkin,” tulis Instagram dalam pengumuman resminya.

Langkah tersebut bukan hal baru. Tahun lalu, Instagram sudah lebih dahulu memasukkan seluruh pengguna di bawah 18 tahun ke kategori akun remaja—yang otomatis bersifat privat, memblokir pesan dari orang asing, dan mematikan notifikasi dari pukul 22.00 hingga 07.00.

Namun kini, aturannya jauh lebih ketat. Akun yang sering mengunggah konten 18+ bisa langsung diblokir.