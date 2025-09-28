menu
Meta Merilis Akun Remaja di Facebook dan Messenger Secara Global

Ilustras Meta menghadirkan Akun Remaja di Facebook dan Messenger. Foto: Meta/deadline.com

jpnn.com, JAKARTA - Meta merilis Teen Accounts atau Akun Remaja ke para remaja pengguna Facebook dan Messenger secara global.

Akun Remaja yang dilengkapi dengan perlindungan bawaan dan kontrol orang tua bagi pengguna berusia muda, pertama kali diluncurkan di platform Instagram pada musim gugur tahun lalu.

Fitur tersebut dihadirkan setelah Meta dan penyedia platform media sosial lain dikritik oleh anggota parlemen Amerika Serikat, karena dinilai kurang melindungi remaja pengguna platform mereka.

Baca Juga:

Dengan hadirnya Akun Remaja di Facebook dan Messenger, pembatasan akses terhadap konten yang tidak pantas serta kontak yang tidak diinginkan secara otomatis berlaku bagi akun milik remaja di kedua platform tersebut.

Pengguna platform yang berusia di bawah 16 tahun membutuhkan izin dari orang tua untuk mengubah pengaturan apa pun.

Remaja hanya dapat menerima pesan dari orang yang sudah mereka ikuti atau pernah mereka kirimi pesan sebelumnya.

Baca Juga:

Unggahan Stories remaja hanya dapat dilihat dan dibalas oleh teman-teman remaja.

Tags, mentions, dan komentar juga dibatasi bagi akun yang mereka ikuti atau teman mereka.

