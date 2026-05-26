menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Meta Merilis Aplikasi Mandiri Untuk Grup Facebook Bernama Forum

Meta Merilis Aplikasi Mandiri Untuk Grup Facebook Bernama Forum

Meta Merilis Aplikasi Mandiri Untuk Grup Facebook Bernama Forum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Meta merilis Facebook Forum. (Reuters: Dado Ruvic)

jpnn.com - Meta kembali mencoba memperluas ekosistem aplikasinya. Kali ini, mereka merilis aplikasi mandiri untuk grup Facebook bernama “Forum”.

Aplikasi anyar tersebut disebut-sebut memiliki konsep serupa dengan Reddit, karena difokuskan sebagai ruang diskusi yang lebih mendalam antarpengguna.

Laporan TechCrunch menyebut aplikasi itu pertama kali ditemukan oleh konsultan media sosial Matt Navarra.

Baca Juga:

Forum dapat digunakan dengan login menggunakan akun Facebook.

Setelah masuk, pengguna bisa langsung mengakses grup yang diikuti, melihat aktivitas komunitas, hingga membuat unggahan menggunakan nama panggilan.

Meta menyebut aplikasi itu dirancang untuk menghadirkan percakapan yang lebih autentik di dalam komunitas.

Baca Juga:

Lewat Forum, pengguna diklaim dapat melihat “apa yang benar-benar dibicarakan orang”, bukan sekadar topik yang sedang viral.

Menariknya, aplikasi tersebut juga dibekali tab Ask berbasis AI.

Meta kembali mencoba memperluas ekosistem aplikasinya. Kali ini, mereka merilis aplikasi mandiri untuk grup Facebook bernama “Forum”.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI