Meta Merilis Aplikasi Mandiri Untuk Grup Facebook Bernama Forum
jpnn.com - Meta kembali mencoba memperluas ekosistem aplikasinya. Kali ini, mereka merilis aplikasi mandiri untuk grup Facebook bernama “Forum”.
Aplikasi anyar tersebut disebut-sebut memiliki konsep serupa dengan Reddit, karena difokuskan sebagai ruang diskusi yang lebih mendalam antarpengguna.
Laporan TechCrunch menyebut aplikasi itu pertama kali ditemukan oleh konsultan media sosial Matt Navarra.
Forum dapat digunakan dengan login menggunakan akun Facebook.
Setelah masuk, pengguna bisa langsung mengakses grup yang diikuti, melihat aktivitas komunitas, hingga membuat unggahan menggunakan nama panggilan.
Meta menyebut aplikasi itu dirancang untuk menghadirkan percakapan yang lebih autentik di dalam komunitas.
Lewat Forum, pengguna diklaim dapat melihat “apa yang benar-benar dibicarakan orang”, bukan sekadar topik yang sedang viral.
Menariknya, aplikasi tersebut juga dibekali tab Ask berbasis AI.
Meta kembali mencoba memperluas ekosistem aplikasinya. Kali ini, mereka merilis aplikasi mandiri untuk grup Facebook bernama “Forum”.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Threads Versi Web Kini Dilengkapi Fitur Pesan Langsung
- WhatsApp Tambah 6 Fitur Baru, dari Hemat Memori hingga Bantuan AI
- WhatsApp Menyiapkan Sistem Terjemahan Otomatis di Dalam Chat
- Instagram Bakal Mencabut Dukungan E2EE di Layanan Perpesanannya
- Dunia Hari Ini: Indonesia Memberikan 'Peringatan Keras' kepada Meta
- Pengguna Threads Bisa Berbagi Unggahan ke Instagram Story Tanpa Keluar Aplikasi