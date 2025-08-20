Meta Merilis Fitur Voice Dubbing Berbasis AI di Reels

jpnn.com, JAKARTA - Meta meluncurkan fitur sulih suara (voice dubbing) berbasis kecerdasan artifisial (AI) di Reels secara global.

Fitur itu memungkinkan pengguna menerjemahkan suara mereka ke bahasa lain dengan tambahan opsi lip-sync, sehingga gerakan bibir sesuai dengan hasil terjemahan.

Mark Zuckerberg pertama kali memperkenalkan teknologi itu di ajang Meta Connect 2024.

Pada tahap awal, terjemahan hanya tersedia dari bahasa Inggris ke Spanyol dan sebaliknya.

Meta memastikan dukungan untuk bahasa lain akan segera menyusul.

Saat ini, fitur tersebut dibatasi bagi kreator Facebook dengan lebih dari 1.000 pengikut, sedangkan semua pemilik akun publik Instagram bisa langsung menggunakannya.

Fitur bekerja dengan melatih suara asli pengguna, lalu menghasilkan trek audio terjemahan yang mempertahankan nada dan intonasi suara.

Opsi lip-sync akan menyesuaikan gerakan mulut dengan hasil terjemahan, sehingga tampil lebih natural.