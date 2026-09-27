Meta Pamer Kacamata VR Terbaru, Bobot Lebih Ringan, Harga Rp20 Jutaan

jpnn.com - Meta kembali melakukan gebrakan baru dengan memperkenalkan kacamata pintar atau realitas virtual, Meta VR Glasses kepada publik.

VR itu diklaim berbeda pada umumnya, karena memiliki bentuk menyerupai kacamata, bukan headset tradisional.

Produk barunya itu juga memiliki bobot sangat ringan karena hanya sekitar 100 gram.

Gizchina, Kamis (24/9) waktu setempat melaporkan, bobot tersebut menjadi salah satu keunggulan utamanya.

Meta memindahkan prosesor, baterai, dan penyimpanan ke perangkat terpisah berukuran saku yang disebut puck.

Kacamata tersebut terhubung ke perangkat itu melalui kabel optik tipis.

Meta menyebut desain ini membuat kacamata tersebut sekitar lima kali lebih ringan dibandingkan Quest 3.

Perusahaan ingin pengguna dapat mengenakannya untuk menonton film, bekerja, atau bermain gim dalam waktu lama tanpa terbebani bobot headset VR konvensional.