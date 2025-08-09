menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » METI: Perkembangan EBT Memasuki Fase Strategis

METI: Perkembangan EBT Memasuki Fase Strategis

METI: Perkembangan EBT Memasuki Fase Strategis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sektor energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia masih menunjukkan daya tahan, khususnya di bidang panas bumi. Ilustrasi: Meta

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif METI Yudha Permana Jayadikarta mengatakan bahwa 2025 menjadi tahun krusial dalam sejarah energi terbarukan Indonesia.

Sebab, merupakan tahun terakhir untuk mengejar target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 sebagai mana ditetapkan oleh Rencana Umum Energi Nasianal (RUEN).

"Keberlangsungan EBT untuk tahun tahun kedepan saya pikir memasuki fase strategis, bukan lagi bersifat retoris," ungkap Yudha kepada JPNN seperti dikutip, Sabtu (9/8).

Baca Juga:

Dia menjelaskan ren pertumbuhan kapasitas energi terbarukan EBT menunjukkan peningkatan walau capaian aktualnya masih sekitar 13,3 persen pada 2024.

"Masih ada kesenjangan antara target sama realisasi. Oleh karena itu, dalam konteks ini saya menilai 2025 menjadi lead must test atas komitmen dan kapasitas kelembagaan negara untuk melaksanakan transisi energi yang nyata," jelas Yudha.

RUPTL PLN

Baca Juga:

Sebelumnya, PT PLN (Persero) siap menjalankan arahan Pemerintah untuk membangun Green Super Grid atau jaringan transmisi hijau skala luas dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Infrastruktur strategis ini dirancang sebagai tulang punggung penyaluran listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT) yang umumnya berada di daerah terpencil, menuju pusat-pusat kebutuhan listrik yang tinggi seperti kawasan industri, kota-kota besar, dan wilayah padat penduduk di seluruh Indonesia.

"Saya pikir komitmen ini bukan simbolik karena PLN menerapkan strategi nasional berbasis cluster potensi energi terbarukan Nusa Tenggara untuk PLTS, Sumatra untuk biomasa, Sulawesi untuk hidro," beber Yudha.

Direktur Eksekutif METI Yudha Permana Jayadikarta mengatakan bahwa 2025 menjadi tahun krusial dalam sejarah energi terbarukan Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI