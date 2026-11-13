METI ungkap Potensi Biodiesel untuk Jadi Pilar Ketahanan Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) terus mendorong penguatan ekosistem bioenergi nasional melalui fasilitasi dialog kebijakan dan kolaborasi lintas sektor.

Upaya ini diwujudkan dalam penyelenggaraan The 12th Indonesia EBTKE Conference & Exhibition (IndoEBTKE ConEx) 2026, yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, lembaga penelitian dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas arah pengembangan bahan bakar nabati, khususnya biodiesel dan bioetanol.

Ketua Umum METI Norman Ginting menyampaikan biodiesel telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Pada 2025, pemanfaatan biodiesel mencapai 14,2 juta kiloliter (kL) dan berhasil menghemat devisa negara sebesar Rp 130,21 triliun.

Capaian ini sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan pada impor solar sekaligus mendorong hilirisasi sawit didalam negeri.

Biodiesel membuktikan bahwa energi terbarukan dapat memberikan manfaat nyata, mulai dari penghematan devisa, berkurangnya impor solar hingga nilai tambah bagi industri dalam negeri.

"Tugas kita bersama adalah memastikan program ini terus berjalan secara berkelanjutan,” ujar Norman Ginting pada Kamis (12/11).

Program biodiesel Indonesia terus berkembang dari implementasi B30, B35 hingga B40 dan kini tengah dipersiapkan menuju B50.