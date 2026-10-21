Metode Miyawaki, Cara PIK2 Kembangkan Ruang Hijau Lebih Cepat & Punya Beragam Vegetasi

jpnn.com, JAKARTA - Membangun kawasan perkotaan tidak hanya berkaitan dengan gedung, jalan, dan fasilitas publik. Kehadiran pepohonan beserta ruang hijau juga menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat.

Prinsip tersebut mendorong Agung Sedayu Group (ASG) mengadaptasi metode Miyawaki dalam pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 di Kabupaten Tangerang, Banten.

Teknik penghijauan asal Jepang itu dikenal melalui konsep penanaman berbagai spesies pohon secara rapat guna mendorong terbentuknya vegetasi yang lebih padat dan beragam.

Metode tersebut dikembangkan oleh Akira Miyawaki, ahli botani Jepang yang memperkenalkan pendekatan pemulihan vegetasi melalui pemanfaatan komunitas tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan.

Landscape Designer ASG Fathma Diansari Lubis mengatakan penerapan metode Miyawaki di PIK2 menjadi salah satu upaya pengembang untuk menghadirkan ruang hijau yang memiliki fungsi lebih luas.

“Kami membutuhkan pendekatan yang mampu membangun ekosistem yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus mampu beradaptasi dengan tantangan kondisi lingkungan kawasan,” ujar Fathma.

Salah satu tantangan tersebut ialah kadar garam atau salinitas tanah yang perlu diperhatikan dalam pengembangan vegetasi di kawasan pesisir. Menurut Fathma, tanaman memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda terhadap kondisi lingkungan.