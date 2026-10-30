Metranet dan Jayantara Jalin Kerja Sama Strategis Perkuat Ekosistem Pendidikan Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Metra-Net (Metranet) menjalin kerja sama strategis dengan PT Jalin Mayantara Indonesia (Jayantara) untuk memperluas pemanfaatan solusi digital di sektor pendidikan Indonesia.

Kerja sama yang dilakukan operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom yang bergerak di segmen business-to-business (B2B) IT solution berbasis big data dan kecerdasan buatan (AI) tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Direktur Bisnis Metranet Faisal Yusuf dan Direktur Utama Jayantara Rakhmat Farunuddin di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kolaborasi ini menjadi langkah kedua perusahaan dalam mengoptimalkan sinergi kapabilitas dan portofolio produk digital guna mendukung transformasi digital yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

Metranet dan Jayantara melihat digitalisasi pendidikan sebagai upaya yang tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi secara individual, tetapi juga pada keterhubungan berbagai proses dalam ekosistem pendidikan.

Integrasi tersebut mencakup berbagai aspek operasional dan pembelajaran, mulai dari penerimaan peserta didik dan pengelolaan lembaga pendidikan hingga manajemen kehadiran dan penyelenggaraan pembelajaran digital.

Keterhubungan proses ini diharapkan dapat mendukung layanan pendidikan yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

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Dengan menggabungkan kapabilitas serta portofolio yang dimiliki kedua perusahaan, kerja sama ini juga membuka peluang pengembangan pasar yang lebih luas sekaligus memperkuat pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengelolaan pendidikan.