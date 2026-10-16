Metranet Dukung Penguatan Pencegahan Stunting dengan Teknologi Digital
jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) merupakan program pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) yang mendorong semangat gotong royong dari berbagai pihak untuk membantu keluarga berisiko stunting.
Melalui program ini, berbagai pihak dapat turut mengambil peran dalam memberikan dukungan kepada keluarga sasaran.
"Selain melalui dukungan langsung kepada keluarga sasaran, kontribusi Metranet dalam isu stunting juga diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi digital," ungkap Direktur Bisnis Metranet Faisal Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10).
Ia menjelaskan Dashboard Manajemen Stunting (DMS) yang dikembangkan Metranet menjadi salah satu solusi digital yang mendukung pemerintah dalam pemantauan, pengelolaan, dan analisis data terkait stunting.
"Platform ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah memperoleh informasi berbasis data secara lebih terintegrasi sehingga dapat mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan," terangnya.
Diketahui, Metranet, anak perusahaan Telkom Group yang bergerak di bidang Business to Business (B2B) IT Solution, turut mendukung pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) di Kota Pekalongan yang dijalankan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kota Pekalongan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bunda Inggit selaku Istri Wali Kota Pekalongan, jajaran Dinsos PPKB Kota Pekalongan, serta sejumlah pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, Metranet memberikan dukungan berupa bantuan kepada 27 keluarga sasaran sebagai upaya bersama dalam membantu dan mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kota Pekalongan.
Bagi Metranet, ujar Faisal, keterlibatan dalam kegiatan GENTING menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk turut mendukung agenda pemerintah sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Metranet mendukung penguatan pencegahan stunting di daerah dengan teknologi digital
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