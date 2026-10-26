Metranet & Jayantara Perluas Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Pendidikan

jpnn.com - PT Metra-Net (Metranet), anak usaha Telkom Group, menjalin kerja sama dengan PT Jalin Mayantara Indonesia (Jayantara) untuk memperluas pemanfaatan teknologi digital di sektor pendidikan.

Kerja sama tersebut mencakup lima solusi digital yang ditujukan untuk mendukung berbagai kebutuhan lembaga pendidikan, mulai dari penerimaan peserta didik baru, pengelolaan administrasi sekolah, hingga pembelajaran berbasis digital.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Direktur Bisnis Metranet Faisal Yusuf dan Direktur Jayantara Rakhmat Farunuddin pada 7 Oktober 2026.

"Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan teknologi digital di sektor pendidikan," kata Direktur Bisnis Metranet Faisal Yusuf, Senin (26/10).

Menurut dia, penggabungan kemampuan dan portofolio teknologi kedua perusahaan diharapkan dapat membantu lembaga pendidikan mengelola kegiatan operasional secara lebih terintegrasi.

"Sinergi bersama Jayantara memungkinkan kami membawa solusi digital yang lebih komprehensif, efisien, dan mudah diakses oleh berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Kami yakin portofolio ini dapat menjawab tantangan digitalisasi pendidikan secara berkelanjutan," ujarnya.

Dalam kerja sama ini, Metranet dan Jayantara mengintegrasikan lima solusi digital yang menyasar sejumlah kebutuhan lembaga pendidikan.

Kelima solusi tersebut meliputi SPMB Online, yakni sistem penerimaan mahasiswa dan peserta didik baru secara daring, serta Program + ASIQ yang menyediakan layanan pendukung operasional sekolah dan sistem informasi manajemen terpadu.