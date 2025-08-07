Metranet Luncurkan Aplikasi Titanium untuk Mempercepat Penurunan Stunting

jpnn.com, BENER MERIAH - PT Metra-Net (Metranet) yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui produk unggulannya Cazbox by Metranet bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah, Aceh, terus menunjukkan komitmen nyata dalam menanggulangi persoalan stunting melalui pendekatan berbasis data.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran aplikasi Titanium, sebuah sistem manajemen stunting terintegrasi yang dirancang untuk mendukung proses pengumpulan, pemantauan, dan penanganan kasus secara lebih sistematis, akurat, dan efisien.

Peluncuran yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kampung Karang Rejo ini diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, perwakilan mitra kementerian, serta pemangku kepentingan lintas sektor.

(kiri ke kanan) Sales Gov Metranet Boby W.S, Humas BKKBN Aceh Jopi Dian Saputra, Kaper BKKBN Aceh Safrina Salim, SKM, M.Kes., Kadis DP3AKB Bener Meriah Edi Jaswin, SKM.,M.Si, Mgr. Sales Gov. Metranet Fani Hamzah, dan Kabid DP3AKB Bener Meriah Yulita Anggraini, SKM.,M.Kes saat melakukan sosialisasi aplikasi Titanium, beberapa waktu yang lalu. Foto: Dokumentasi Telkom

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan implementasi Program Bangga Kencana serta inisiatif Kampung Keluarga Berkualitas di wilayah Bener Meriah.

Wakil Bupati Bener Meriah Ir. H. Armian dalam sambutannya menyampaikan percepatan penurunan stunting merupakan prioritas utama yang membutuhkan kerja sama lintas sektor dan berbasis data.

“Percepatan penurunan stunting menjadi komitmen serius pemerintah daerah," kata Wabup Armian dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Dia menyampaikan pentingnya kolaborasi kerja lintas sektor dan berbasis data dalam menuntaskan tantangan ini sejalan dengan target nasional prevalensi stunting sebesar 18 persen pada 2025.