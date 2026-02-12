Metzdub dan Farid Stevy Berkolaborasi Hasilkan Berani + Bahagia

jpnn.com, YOGYAKARTA - Duo musikus asal Yogyakarta, Metzdub dan Sirin Farid Stevy berkolaborasi dalam karya terbaru yang bertitel Berani + Bahagia.

Metzdub merupakan produser musik elektronik berbasis di Yogyakarta yang baru menyabet perhatian publik dengan kolaborasi bersama Elda Suryani (Stars & Rabbit).

Meskipun ini bukan kolaborasi pertama dengan musisi lain, Prachodayat memantapkan evolusi langkah untuk eksplorasi kemungkinan lain setelah sebelumnya dikenal sebagai separuh dari duo Dubyouth Soundsystem.

DJ yang juga seorang audio enthusiast produk speaker Muztika itu pada awalnya mengulik drum & bass, seiring berjalannya waktu Metzdub mulai mengeksplorasi pencerahan spiritual yang membuatnya berevolusi secara signifikan, bisa dilihat dari beberapa karya project solo.

Satu di antaranya yakni kolaborasi bersama gitaris Seek Six Sick, Jimi Mahardikka, menghasilkan duo Mackerel dengan single Aku Ingin Seperti RX King yang penuh balutan dub, trip hop serta sentuhan psychedelic gitar.

Bagi beberapa orang, Sirin Farid Stevy dikenal sebagai vokalis dan lirikus band almost rock, barely art, FSTVLT.

Sementara orang lain mengamini kiprah alumni Institut Seni Indonesia Yogyakarta jurusan Disain Komunikasi Visual itu sebagai seniman desain visual yang punya atribut kuat. Karya Farid Stevy ada di mana-mana, salah satunya logo KAI.

Meskipun berasal dari dua ranah yang berbeda dengan karakter kuat masing-masing, pertemuan kreatif antara Metzdub dengan Farid Stevy terasa organik.