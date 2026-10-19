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Meutya Hafid Jadi Menteri Paling Menonjol Versi Indopol Survey

Meutya Hafid Jadi Menteri Paling Menonjol Versi Indopol Survey
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Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjadi salah satu figur yang menonjol dalam survei Indopol Survey saat dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjadi salah satu figur yang menonjol dalam survei Indopol Survey saat dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Dia juga mendapat sorotan terkait agenda perlindungan anak di ruang digital.

Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto mengatakan hasil survei menunjukkan adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap popularitas, kinerja, dan kemampuan komunikasi para pejabat pemerintah.

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“Pemetaan ini memperlihatkan bahwa setiap figur memiliki keunggulan pada dimensi yang berbeda. Popularitas tidak selalu berjalan seiring dengan persepsi kinerja, sehingga setiap indikator perlu dibaca secara proporsional,” kata Ratno dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Senin (19/10).

Dalam hasil survei tersebut, Meutya menempati posisi teratas dalam kategori menteri perempuan paling dikenal berdasarkan daftar awal pemetaan.

Menteri Komunikasi dan Digital itu juga memperoleh 29,6 persen dalam kategori menteri perempuan paling menonjol. Sementara itu, dalam kategori menteri yang dinilai paling meyakinkan saat tampil di forum internasional, Meutya meraih 21,8 persen.

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Pada kategori menteri paling komunikatif dalam menjelaskan kebijakan, Meutya memperoleh 15,4 persen. Posisi pertama ditempati Prasetyo Hadi dengan 34,8 persen.

Sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjadi salah satu figur yang menonjol dalam survei Indopol Survey saat dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

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