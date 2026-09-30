Mewakili Bahlil Tutup Munas X, Dito Cerita Pernah Diminta Mundur Jadi Ketum AMPI

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menjadi tokoh yang menutup Musyawarah Nasional (Munas) X Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (29/9).

Adapun, Munas X AMPI menetapkan anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda sebagai ketua umum organisasi tersebut untuk periode 2027–2031.

Zigo maju sebagai calon tunggal dengan dukungan 26 DPD AMPI berbagai daerah dan terpilih meneruskan estafet kepemimpinan organisasi dari Jerry Sambuaga.

Dito dalam pidatonya menceritakan kenangan pelaksanaan Munas IX AMPI di Bandung saat menjadi satu-satunya bakal calon ketua umum organisasi.

Namun, kata dia, detik-detik akhir penentian arah angin berubah drastis. 30 DPD yang awalnya mendukung berubah sikap.

Belakangan, Dito diminta mundur sebagai calon ketua umum, lalu Jerry Sambuaga terpilih secara aklamasi saat Munas IX.

“Ini momen yang personal buat saya. Dulu di Bandung, saya disuruh mundur dan enggak sampai ke penutupan," ujarnya kepada awak media, Selasa ini.

Kini hampir lima tahun setelah Munas IX, Dito kembali ke forum tertinggi AMPI. Bukan sebagai kandidat, melainkan sebagai utusan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.