Mewujudkan Arahan Prabowo, Menhut Target Bagikan 17 Juta Bibit Pohon

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan pihaknya menargetkan pembagian 17 juta bibit pohon secara gratis pada 2025.

Dia berkata demikian setelah meninjau lokasi Persemaian Rumpin dengan didampingi Wamenhut Sulaiman Umar, Sekjen Kemenhut Mahfudz, dan Dirjen PDASRH Dyah Murtiningsih di Bogor, Jawa Barat, Senin (8/9).

"Bibit-bibit ini diberikan dari seluruh persemaian yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan,” ujar kata dia dalam keterangan persnya, Senin.

Raja Juli sebelum meninjau lokasi Persemaian Rumpin membagikan 1000 bibit kepada masyarakat di wilayah Bogor, Jawa Barat.

Kemenhut memiliki 54 persemaian permanen (skala produksi sejuta batang) dan tujuh persemaian besar (skala produksi di atas lima juta batang) yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH).

Seluruh persemaian ini memiliki target produksi bibit tahun 2025 sebanyak 17 juta batang, dengan sumber pendanaan dari APBN (10 batang) dan pendanaan Folu Net Sink 2030 (7 juta batang).

Raja Juli mengatakan pembagian bibit pohon ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memaksimalkan fungsi hutan untuk masyarakat.

“Saya sebagai pembantu Presiden diminta oleh Pak Presiden Prabowo agar menjaga hutan dan memaksimalkan fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya yang dilakukan dengan memaksimalkan penyemaian bibit-bibit tanaman hasil hutan bukan kayu (seperti mangga, alpukat, hingga durian, red) yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.