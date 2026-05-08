MEXC Perkuat Posisi Global dengan Pertumbuhan Tajam di Q1 2026

jpnn.com - Di tengah tekanan pasar kripto global akibat meningkatnya tensi geopolitik dan koreksi pasar, bursa kripto MEXC justru mencatatkan performa gemilang sepanjang kuartal pertama (Q1) 2026.

Platform exchange ini berhasil memperkuat posisinya, baik di pasar spot maupun TradFi futures, menunjukkan daya tahan bisnis yang tangguh di tengah volatilitas pasar.

Berdasarkan laporan “Q1 2026 Cryptocurrency Exchange Report” dari TokenInsight, MEXC kini menempati posisi ke-2 secara global untuk pangsa pasar spot dengan raihan 7,88 persen.

Angka tersebut melonjak sebesar 5,35 poin persentase dibanding kuartal sebelumnya, sekaligus menjadi pertumbuhan tertinggi di antara seluruh exchange yang dipantau.

Meski volume perdagangan spot global turun menjadi USD 3,3 triliun pada Q1 2026, MEXC tetap mampu memperluas pangsa pasarnya.

Kenaikan signifikan ini mencerminkan tingginya kepercayaan pengguna terhadap pengalaman trading di MEXC yang menawarkan biaya transaksi kompetitif dan likuiditas kuat.

Strategi listing token yang agresif juga menjadi kunci. Dengan menghadirkan aset-aset tren lebih cepat, MEXC memberikan peluang bagi pengguna untuk mengakses potensi pasar lebih awal.

Prestasi MEXC tidak berhenti di aset kripto. Dalam laporan “Q1 2026 TradFi Futures Report”, MEXC mencatatkan pencapaian signifikan pada sektor futures aset tradisional.