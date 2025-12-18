menu
MG Motor Indonesia Bocorkan 4 Mobil Baru untuk 2026, dari EV hingga Hybrid

MG Motor Indonesia Bocorkan 4 Mobil Baru untuk 2026, dari EV hingga Hybrid
Rencana peluncuran mobil-mobil baru MG Motor. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Morris Garage (MG) Motor Indonesia menatap 2026 dengan optimisme tinggi.

Perusahaan memastikan langkah yang lebih agresif untuk pasar otomotif nasional, dengan menyiapkan peluncuran sejumlah model baru.

Selain itu, model-model anyar tersebut akan dirakit secara lokal di Indonesia.

Langkah tersebut ditegaskan langsung oleh Head of Marketing MG Motor Indonesia, Hary Kurniawan.

Dia mengungkapkan MG menargetkan setidaknya empat model anyar yang akan meluncur sepanjang 2026.

Menariknya, sebagian di antaranya sudah sempat diperkenalkan ke publik pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

“Kalau tahun depan, kami akan lebih agresif. Produk yang sempat kami pamerkan di GIIAS rencananya akan diluncurkan pada kuartal pertama,” ujar Hary saat media gathering MG di Jakarta, Rabu (17/12).

Dua model yang paling menyita perhatian adalah MG S5 EV dan MG New ZS.

Morris Garage (MG) Motor Indonesia menatap 2026 dengan optimisme tinggi. Empat mobil baru disiapkan untuk tahun depan

