MG Motor Indonesia Bocorkan 4 Mobil Baru untuk 2026, dari EV hingga Hybrid
jpnn.com, JAKARTA - Morris Garage (MG) Motor Indonesia menatap 2026 dengan optimisme tinggi.
Perusahaan memastikan langkah yang lebih agresif untuk pasar otomotif nasional, dengan menyiapkan peluncuran sejumlah model baru.
Selain itu, model-model anyar tersebut akan dirakit secara lokal di Indonesia.
Langkah tersebut ditegaskan langsung oleh Head of Marketing MG Motor Indonesia, Hary Kurniawan.
Dia mengungkapkan MG menargetkan setidaknya empat model anyar yang akan meluncur sepanjang 2026.
Menariknya, sebagian di antaranya sudah sempat diperkenalkan ke publik pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.
“Kalau tahun depan, kami akan lebih agresif. Produk yang sempat kami pamerkan di GIIAS rencananya akan diluncurkan pada kuartal pertama,” ujar Hary saat media gathering MG di Jakarta, Rabu (17/12).
Dua model yang paling menyita perhatian adalah MG S5 EV dan MG New ZS.
Morris Garage (MG) Motor Indonesia menatap 2026 dengan optimisme tinggi. Empat mobil baru disiapkan untuk tahun depan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MG Motor Indonesia Hadir di Pontianak, Bawa Promo Akhir Tahun
- GJAW 2025: MG Indonesia Gaspol Promo Akhir Tahun
- MG Tampil All Out di GJAW 2025, Bawa Line-up Komplet hingga Promo Menggiurkan
- 32 Brand Mobil Siap Guncang GJAW 2025, Berikut Daftranya
- Penjualan Mobil Baru Turun 11 Persen, Gaikindo Enggan Injak Rem
- Rayakan 5 Tahun di Indonesia, MG Tebar Diskon dan Bonus hingga Rp 200 Juta