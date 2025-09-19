menu
MG Motor Meresmikan Diler 3S di Yogyakarta dan Sukabumi
Peresmian diler MG Motor di Yogyakarta. Foto: mgmotorindonesia

jpnn.com, JAKARTA - MG Motor Indonesia bekerja sama dengan PT. Bahana Cahaya Mobilindo (Deta Group), berkomitmen memperluas jaringan diler MG ke berbagai wilayah indonesia.

Diler terbaru MG berkonsep 3S (Sales, Service, Spare Part) itu menyapa konsumen di Yogyakarta dan Kota Sukabumi - Jawa Barat.

CEO MG Motor Indonesia, Jason Huang mengatakan langkah strategis itu merupakan komitmen MG Motor di Indonesia dalam memperkuat jangkauan layanan kepada konsumen.

“Di tengah berbagai tantangan industri otomotif Indonesia, peresmian kedua outlet 3S MG menjadi sarana untuk makin dekat dengan konsumen khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat,” kata Jason Huang dalam keterangannya, Jumat (19/9).

Di Yogyakarta, diler terbaru ini menempati lokasi di kawasan yang cukup strategis, Jalan Kolonel Sugiyono No.70, Mergangsan.

Diler memiliki kapasitas menampilkan empat unit kendaraan di area showroom serta memiliki tiga area service bay.

Sementara itu, MG Sukabumi berlokasi di Jalan Pelabuhan II No.575, Lembursitu, Kota Sukabumi.

Diler didukung dengan ruang pamer berkapasitas tiga unit display dan area servis.

