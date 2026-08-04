MG Perkuat Purnajual Lewat Bengkel Satelit dan Garansi Tambahan

jpnn.com, KOTA TANGERANG - MG Motor Indonesia memperkuat layanan purnajual dengan meluncurkan MG Satellite Workshop dan MG Extended Warranty di GIIAS 2026.

Kedua program ditujukan untuk memudahkan pelanggan mendapatkan layanan servis resmi, sekaligus memberikan perlindungan kendaraan yang lebih panjang.

Head of After Sales MG Motor Indonesia, Bimawan Sudarmoko, mengatakan MG ingin memastikan pengalaman pelanggan tetap nyaman setelah kendaraan diterima.

MG Satellite Workshop hadir lewat kerja sama dengan Otoklix dan Dokter Mobil.

Bengkel tetap mengusung standar resmi MG, mulai dari teknisi bersertifikasi, penggunaan suku cadang asli, hingga garansi kendaraan yang tetap berlaku selama servis dilakukan sesuai prosedur.

Tahap awal, jaringan tersebut akan hadir di Cirebon, Padalarang, Karawang, Lampung, Purwokerto, Samarinda, Palangkaraya, Palu, dan Kendari.

MG juga menghadirkan MG Extended Warranty yang tersedia untuk seluruh model MG di Indonesia.

Dengan harga mulai Rp3,6 juta, pelanggan memperoleh perlindungan tambahan setelah masa garansi berakhir, lengkap dengan layanan derek, bantuan jumper aki, dan hotline 24 jam.