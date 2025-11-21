MG Tampil All Out di GJAW 2025, Bawa Line-up Komplet hingga Promo Menggiurkan
jpnn.com, TANGERANG - Di tengah hiruk-pikuk GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jumat (21/11), Morris Garages Motor Indonesia (MG) hadir dengan cara yang lebih lantang: booth besar, line-up lengkap, dan sederet promo.
Bagi MG, GJAW yang berlangsung hingga 30 November 2025 bukan sekadar pameran.
“Ini momentum penting, terutama di tengah tahun yang penuh tantangan,” ujar CEO MG Motor Indonesia Jason Huang, di Tangerang.
Dia menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi pasar utama—dengan ekonomi yang terus tumbuh, infrastruktur yang membaik, dan konsumen yang semakin melek teknologi.
MG pun memilih untuk tampil tanpa kompromi. Booth seluas 585 m² di Hall 6E berdiri mencolok, menampung enam unit display dan empat unit test drive dari segmen ICE, hybrid, hingga full EV.
Semua tersedia untuk dijelajahi langsung, dari MG ZS yang paling populer, MG5 GT yang sporty, duo listrik MG4 EV dan MG ZS EV, MG VS HEV, hingga roadster futuristis MG Cyberster yang menjadi pusat perhatian.
Namun, daya tarik MG tahun ini bukan hanya soal display. Yang membuat pengunjung ramai menghampiri adalah tawaran-tawaran yang, kalau kata banyak orang.
Pada model MG ZS EV, benefit mencapai Rp70 juta. Untuk MG4 EV, uang muka mulai Rp15 juta. Lalu, untuk MG ZS, benefit bahkan bisa tembus lebih dari Rp100 juta.
Di tengah hiruk-pikuk GJAW 2025, Jumat (21/11), MG Motor Indonesia hadir dengan cara yang lebih lantang: booth besar, line-up lengkap, dan sederet promo
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pakai Baterai CATL, MG4 530 Smart Edition Mampu Menempuh 530 Km, Langsung Cuan
- Formasi Lengkap SUV MG di GIIAS 2025, Beri Keuntungan Hingga Rp 100 Juta
- MG IM5 dan IM6 Diperkenalkan, Digadang Siap Tantang Tesla
- MG Cyber X Bersiap Unjuk Gigi di Shanghai Auto Show 2026
- MG Motor Beri Kemudahan Kepemilikan Mobil Baru Lewat Promo Zeroctober
- MG Motor Resmikan Diler Baru di Fatmawati, Target 50 Jaringan Hingga Akhir 2024