MG Tampil All Out di GJAW 2025, Bawa Line-up Komplet hingga Promo Menggiurkan

jpnn.com, TANGERANG - Di tengah hiruk-pikuk GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jumat (21/11), Morris Garages Motor Indonesia (MG) hadir dengan cara yang lebih lantang: booth besar, line-up lengkap, dan sederet promo.

Bagi MG, GJAW yang berlangsung hingga 30 November 2025 bukan sekadar pameran.

“Ini momentum penting, terutama di tengah tahun yang penuh tantangan,” ujar CEO MG Motor Indonesia Jason Huang, di Tangerang.

Dia menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi pasar utama—dengan ekonomi yang terus tumbuh, infrastruktur yang membaik, dan konsumen yang semakin melek teknologi.

MG pun memilih untuk tampil tanpa kompromi. Booth seluas 585 m² di Hall 6E berdiri mencolok, menampung enam unit display dan empat unit test drive dari segmen ICE, hybrid, hingga full EV.

Semua tersedia untuk dijelajahi langsung, dari MG ZS yang paling populer, MG5 GT yang sporty, duo listrik MG4 EV dan MG ZS EV, MG VS HEV, hingga roadster futuristis MG Cyberster yang menjadi pusat perhatian.

Namun, daya tarik MG tahun ini bukan hanya soal display. Yang membuat pengunjung ramai menghampiri adalah tawaran-tawaran yang, kalau kata banyak orang.

Pada model MG ZS EV, benefit mencapai Rp70 juta. Untuk MG4 EV, uang muka mulai Rp15 juta. Lalu, untuk MG ZS, benefit bahkan bisa tembus lebih dari Rp100 juta.