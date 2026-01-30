MG Tebar Teaser Sedan Listrik Terbarunya
jpnn.com - MG mulai membuka tabir sedan listrik terbarunya. Serangkaian gambar teaser langsung memancing spekulasi.
Melansir IT-home, teaser tersebut menampilkan sebuah sedan dengan siluet coupe yang rendah dan aerodinamis.
Detail menarik langsung terlihat dari kehadiran sensor lidar di atap, serta gagang pintu semi-tersembunyi yang memberi kesan futuristis.
Kehadiran lidar mengisyaratkan adopsi teknologi bantuan pengemudi tingkat lanjut.
Meski demikian, MG masih menyimpan rapat identitas model—mulai dari nama, spesifikasi teknis, jarak tempuh, hingga harga dan jadwal peluncurannya.
MG juga belum memastikan apakah sedan listrik itu akan diproduksi massal atau sekadar konsep.
Jika melihat tampilannya sekilas mengingatkan pada MG7, sedan menengah bermesin bensin yang saat ini dipasarkan di China.
Laporan lain, profil sedan listrik anyar juga disebut mirip dengan SAIC Z7, model lain di bawah payung grup SAIC.
