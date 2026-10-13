MG ZS Hybrid+ Mengaspal di Palembang, Harga Mulai Rp315 Juta

jpnn.com, PALEMBANG - Morris Garages (MG) Motor Indonesia resmi meluncurkan SUV hybrid MG ZS Hybrid+ di Sumatera Selatan pada Selasa (13/10).

Kehadiran MG ZS Hybrid+ itu menambah pilihan kendaraan elektrifikasi bagi masyarakat yang menginginkan perpaduan efisiensi bahan bakar, performa, dan kenyamanan untuk mobilitas harian.

Chief Executive Officer MG Motor Indonesia Jason Huang mengatakan Palembang menjadi salah atau wilayah penting bagi pengembangan pasar MG di Sumatera karena pertumbuhan ekonomi dan aktivitas mobilitas masyarakatnya.

"MG ZS Hybrid+ menjadi solusi dari MG dengan efisiensi tanpa mengorbankan performa dan kepraktisan. Kami optimistis SUV ini akan sangat relevan dengan gaya hidup masyarakat Sumatera Selatan yang semakin modern dan sadar akan efisiensi," ujar Jason, Selasa.

Jason menambahkan karakteristik mobilitas di Palembang membutuhkan kendaraan yang mampu mendukung perjalanan jarak jauh sekaligus efisiensi saat menghadapi lalu lintas perkotaan.

Teknologi Hybrid yang diusung MG ZS Hybrid+ diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

MG ZS Hybrid+ menawarkan sejumlah fitur untuk menunjang kenyamanan pengemudi dan penumpang.

Ruang kabin baris kedua itu diklaim sangat luas, bagasi berkapasitas hingga 1.457 liter, panoramic sunroof, serta power tailgate.