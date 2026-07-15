MG ZS Hybrid+ Mengaspal, Simak Nih Fitur-Fitur yang Dibawa
jpnn.com, JAKARTA - MG Motor Indonesia meluncurkan MG ZS Hybrid+ di Jakarta, Selasa (15/7). Kehadiran SUV hybrid ini menjadi amunisi baru MG memperkuat lini kendaraan elektrifikasinya.
Meski sudah diperkenalkan ke publik, MG masih menyimpan rapat harga jual MG ZS Hybrid+.
Banderol resminya baru akan diumumkan saat Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Masuknya MG ZS Hybrid+ diprediksi bakal memanaskan persaingan di segmen SUV hybrid yang belakangan makin ramai.
Mobil akan berhadapan dengan sejumlah rival seperti Chery Tiggo Cross CSH hingga Honda HR-V Hybrid.
Sebenarnya, MG ZS Hybrid+ bukan wajah baru bagi pasar Indonesia.
Model tersebut sempat dipamerkan pada GIIAS 2025, sementara debut globalnya berlangsung di Inggris pada Agustus 2024.
Sebagai SUV lima penumpang, MG ZS Hybrid+ mengusung desain modern dengan gril depan besar, lampu bergaya connected lighting, serta pelek two-tone 18 inci yang memperkuat kesan sporty.
MG Motor Indonesia meluncurkan MG ZS Hybrid+ di Jakarta, Selasa (15/7). Kehadiran SUV hybrid ini menjadi amunisi baru MG memperkuat lini kendaraan elektrifikasi
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