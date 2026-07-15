menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » MG ZS Hybrid+ Mengaspal, Simak Nih Fitur-Fitur yang Dibawa

MG ZS Hybrid+ Mengaspal, Simak Nih Fitur-Fitur yang Dibawa

MG ZS Hybrid+ Mengaspal, Simak Nih Fitur-Fitur yang Dibawa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peluncuran MG ZS Hybrid+ di Jakarta, Rabu (15/7). Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - MG Motor Indonesia meluncurkan MG ZS Hybrid+ di Jakarta, Selasa (15/7). Kehadiran SUV hybrid ini menjadi amunisi baru MG memperkuat lini kendaraan elektrifikasinya.

Meski sudah diperkenalkan ke publik, MG masih menyimpan rapat harga jual MG ZS Hybrid+.

Banderol resminya baru akan diumumkan saat Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Baca Juga:

Masuknya MG ZS Hybrid+ diprediksi bakal memanaskan persaingan di segmen SUV hybrid yang belakangan makin ramai.

Mobil akan berhadapan dengan sejumlah rival seperti Chery Tiggo Cross CSH hingga Honda HR-V Hybrid.

Sebenarnya, MG ZS Hybrid+ bukan wajah baru bagi pasar Indonesia.

Baca Juga:

Model tersebut sempat dipamerkan pada GIIAS 2025, sementara debut globalnya berlangsung di Inggris pada Agustus 2024.

Sebagai SUV lima penumpang, MG ZS Hybrid+ mengusung desain modern dengan gril depan besar, lampu bergaya connected lighting, serta pelek two-tone 18 inci yang memperkuat kesan sporty.

MG Motor Indonesia meluncurkan MG ZS Hybrid+ di Jakarta, Selasa (15/7). Kehadiran SUV hybrid ini menjadi amunisi baru MG memperkuat lini kendaraan elektrifikasi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI