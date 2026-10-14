MGS6 EV Melantai di Indonesia, Sebegini Perkiraan Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Pasar mobil listrik di Indonesia kedatangan penantang baru yang cukup memikat, MGS6 EV.

SUV listrik dua baris bangku itu menjadi senjata baru MG Motor Indonesia melakukan penetrasi di pasar otomotif tanah air.

Meski wujudnya sudah menyapa publik di Jakarta, MG masih menyimpan rapat nominal pastinya.

Pabrikan asal Tiongkok itu baru membuka keran pre-book dengan estimasi harga di kisaran Rp550 juta.

"Saat ini baru kami buka pemesanan (preebook). Kepastian angkanya (harga) baru bakal diungkap di ajang Gaikindo Auto Week pada akhir November 2026," ucap Head of Marketing MG Indonesia, Harry Kurniawan di Jakarta, Rabu (14/10).

Penasaran publik jelas berasalan. Di rentang harga setengah miliar lebih sedikit itu, MGS6 EV bakal langsung berhadapan dengan rival sengit seperti Deepal S07.

Angka final nanti bakal jadi penentu seberapa kuat daya pikatnya di segmen SUV listrik premium.