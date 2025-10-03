MHU Raih 2 Penghargaan di Ajang CSR & PDB Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Multi Harapan Utama (MHU) salah satu anak usaha dari MMS Group Indonesia (MMSGI) meraih dua penghargaan emas (Gold) dalam ajang bergengsi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Selasa (30/9).

Penghargaan emas ini diberikan kepada MHU melalui dua program unggulannya, yaitu Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C serta Program Rumah Cokelat Lung Anai.

Keduanya dinilai mampu memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Selain bidang pendidikan, MHU juga berhasil memberdayakan masyarakat Dayak Kenyah di Desa Lung Anai melalui inisiatif Rumah Cokelat Lung Anai.

Program ini lahir dari potensi perkebunan kakao yang dimiliki masyarakat, yang kemudian dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi.

Program Rumah Cokelat Lung Anai diinisiasi oleh anak usaha MMSGI, PT Multi Harapan Utama (MHU), yang berkolaborasi melalui lintas sektor dengan Kelompok Tani Lalut Isau, Badan Usaha milik Desa (BUMDes) dan Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara.

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa program CSR MHU tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi mampu menciptakan nilai berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui pendidikan kesetaraan dan Rumah Cokelat Lung Anai, kami berupaya menghadirkan peluang ekonomi baru sekaligus membangun sumber daya manusia yang lebih unggul," ujar Mining Support Division Head Wiwin S.

"Ke depan, kami akan terus memperluas dampak positif agar masyarakat sekitar dapat tumbuh bersama kami secara berkelanjutan,” imbuh Wiwin.